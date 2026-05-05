Mổ nội soi 3D thành công hai ca ung thư thực quản phức tạp với kỹ thuật khó

Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 vừa thực hiện phẫu thuật thành công hai trường hợp ung thư thực quản phức tạp bằng phương pháp mổ nội soi 3D cắt thực quản kết hợp nạo vét hạch 3 vùng (cổ-ngực -bụng). Đây được đánh giá là một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu bậc nhất trong ngoại khoa tiêu hóa.

Việc Bệnh viện K và các bác sỹ triển khai thành công các kỹ thuật khó và chuyên sâu trong phẫu thuật là một trong những nội dung nhằm thực hiện và cụ thể hoá chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Bệnh nhân đầu tiên là nam giới 48 tuổi, nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài với chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển và đã mở thông dạ dày trước đó để đảm bảo dinh dưỡng. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa đã trải qua hóa xạ trị tiền phẫu. Cả hai bệnh nhân đều được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng - một kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi can thiệp đồng thời ở nhiều vùng giải phẫu và trình độ chuyên môn cao của ê-kíp phẫu thuật.

Phó giáo sư Kim Văn Vụ - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 (Bệnh viện K) cho biết điều trị ung thư thực quản phức tạp đòi điều trị đa mô thức với chuyên khoa phối hợp điều trị, bao gồm: Phẫu thuật, hóa chất, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Trong những trường hợp phát hiện sớm hoặc khối u còn khu trú, phẫu thuật đóng vai trò then chốt và có thể mang lại khả năng điều trị triệt căn. Hai trường hợp trên sau khi hội chẩn các bác sỹ quyết định phương án Phẫu thuật cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ-ngực-bụng) cho người bệnh. Đây là một trong những phẫu thuật lớn, chuyên sâu và phức tạp nhất trong ngoại khoa tiêu hóa. Kỹ thuật này đã được phát triển tại các quốc gia có nền ngoại khoa tiên tiến như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phương pháp phẫu thuật trên đòi hỏi nhiều yếu tố như chỉ định đúng theo hướng dẫn, can thiệp đồng thời ở nhiều vùng giải phẫu, nạo vét hạch rộng, thời gian phẫu thuật kéo dài, kỹ năng cao của phẫu thuật viên và phối hợp ê-kíp gây mê hồi sức chặt chẽ. Chỉ định nạo vét hạch 3 vùng tại khoa chủ yếu áp dụng cho các trường hợp: Ung thư thực quản ngực trên, giữa, khối u giai đoạn tiến triển, có di căn hạch rộng trên lâm sàng và cận lâm sàng trước mổ.

Bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Đức Duy - Phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ đánh giá đây là ca phẫu thuật thực hiện trong thời gian kéo dài, cần phối hợp của ekip chuyên sâu được đào tạo bài bản, thời gian phẫu thuật có thể lên tới 7-8 giờ, đòi hỏi kỹ năng thành thạo và sự cẩn trọng trong từng thao tác. Một trong những bước khó khăn nhất là nạo vét hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Nếu dây thần kinh này bị tổn thương, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như: Khàn tiếng, mất tiếng, rối loạn nuốt, viêm phổi hít (sặc) sau mổ. Đây là những biến chứng nặng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và quá trình hồi phục của người bệnh. Ekip cần kiểm soát thật tốt các yếu tố nguy cơ để ca mổ thành công.

Ngày thứ 3 sau mổ các bệnh nhân bắt đầu ăn lỏng theo chương trình ERAS dưới sự hướng dẫn của ekip và bác sỹ dinh dưỡng. Hiện người bệnh được ra viện, tiếp tục theo dõi điều trị.

Phó giáo sư Kim Văn Vụ khuyến cáo ung thư thực quản là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm ung thư đường tiêu hóa. Bệnh thường gặp ở nam giới trung niên, đặc biệt ở những người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài.

Đây là bệnh lý phức tạp, nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Người dân cần chủ động quan tâm sức khỏe của mình, khám tầm soát định kỳ hàng năm, hay đi khám ngay khi có các yếu tố nguy cơ và triệu chứng như nuốt vướng, nuốt nghẹn kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời./.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

