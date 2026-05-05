Chó hoang nghi bị bệnh dại cắn 12 người dân ở Lâm Đồng

Sáng 5/5, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thông báo những người bị chó cắn, hướng dẫn người dân cách xử lý vết thương nhằm phòng ngừa bệnh dại, sau khi địa phương này ghi nhận một con chó nghi bị mắc bệnh dại tấn công nhiều người trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 3/5, một con chó hoang có biểu hiện hung dữ, chạy rông qua nhiều khu vực, chủ yếu tại các khu phố 12, 14 và 15. Trong quá trình di chuyển, con vật cắn tổng cộng 12 người dân trên địa bàn phường.

Đến trưa ngày hôm sau (4/5), con chó nói trên mới bị khống chế. Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, địa phương đã cử cán bộ phụ trách xuống hiện trường xác minh, thống kê số người bị cắn; đồng thời hướng dẫn sơ cứu, xử trí ban đầu và tư vấn tiêm phòng dại.

Theo ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội, hiện tất cả các trường hợp bệnh nhân trên đã được Trạm Y tế phường hướng dẫn xử trí ban đầu; tư vấn tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại theo đúng phác đồ.

Trạm Y tế phường phân công cán bộ theo dõi quá trình tiêm chủng và tình trạng sức khỏe của các trường hợp bị cắn. Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường đã lấy mẫu con chó nói trên gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê số lượng chó nuôi nghi có tiếp xúc với chó nghi mắc bệnh dại; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chó, mèo phải tiêm vaccine phòng dại; vận động người dân nuôi chó, mèo phải nuôi nhốt, không được thả rông nhằm hạn chế cắn người và lây lan dịch bệnh.

Địa phương khuyến cáo các hộ dân có tiếp xúc gần hoặc bị con chó nói trên cào, cắn đến khai báo tại Trạm Y tế phường để được hướng dẫn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại theo quy định.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine.

Ngành Y tế Lâm Đồng khuyến cáo cách phòng ngừa bệnh dại duy nhất hiện nay là tiêm vaccine dại ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, liếm vào vết thương hở; thực hiện tiêm đủ liều và đúng lịch theo chỉ định của bác sỹ. Người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hằng năm./.

Đắk Lắk: Sáu trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công đã được tiêm vaccine Ngành Y tế Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền người dân chủ động phòng ngừa, kịp thời đến cơ sở y tế để được sơ cứu và tiêm phòng sau phơi nhiễm virus bệnh dại, tránh những trường hợp tử vong đáng tiếc.