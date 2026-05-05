Phấn đấu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên cả nước

Những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và 1,93 con/phụ nữ (2025).

Những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và 1,93 con/phụ nữ (2025) đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khuyến khích sinh con.

Phấn đấu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên phạm vi cả nước, từng bước đưa mức sinh trở lại mức thay thế là một trong những mục tiêu đáng chú ý trong Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-BYT./.