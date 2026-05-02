Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị nhấn mạnh mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Bảo đảm từ năm 2027 và các năm tiếp theo, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình, học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm./.