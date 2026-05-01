Chính trị

Một số dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, và sau hơn 5 thập kỷ, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã liên tục được nâng cấp.

info-quan-he-viet-nam-nhat-ban.jpg

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973.

Sau hơn 5 thập kỷ, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã liên tục được nâng cấp, từ "Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài" (năm 2002) lên "Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" (năm 2009), "Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á" (năm 2014), "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" (tháng 11/2023)./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

