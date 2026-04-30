Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28/4/2026 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Quyết định này áp dụng đối với: xã; tỉnh, thành phố (sau đây gọi là cấp tỉnh) trong phạm vi cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại, cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Quyết định quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế -xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

- Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo nông thôn của tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, Quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của Quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg.

- Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg.

- Sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã thuộc cấp tỉnh về kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cách thức sử dụng kết quả đánh giá, năm công nhận

Trường hợp việc xét, công nhận được tổ chức đồng thời với việc đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, đạt các tiêu chí nông thôn mới hiện đại (đối với xã), đạt các điều kiện (đối với cấp tỉnh) thì sử dụng kết quả của năm đánh giá.

Trường hợp việc xét, công nhận được tổ chức trước thời điểm đánh giá đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, đạt các tiêu chí nông thôn mới hiện đại (đối với xã), đạt các điều kiện (đối với cấp tỉnh) thì sử dụng kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc kết quả của năm đánh giá theo quy định và hướng dẫn (nếu có) của các bộ, cơ quan trung ương liên quan.

Trong trường hợp thời điểm quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 1 đến hết tháng 9 hằng năm thì năm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là năm trước liền kề năm xét, công nhận.

Trong trường hợp thời điểm quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 10 đến hết tháng 12 hằng năm thì năm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là năm xét, công nhận.

Đường giao thông về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Điều kiện thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại, cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Quyết định quy định xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận khi không đáp ứng mức đạt chuẩn từ 04 tiêu chí trở lên hoặc từ 40% số nội dung tiêu chí trở lên theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg. (*)

Xã đã được công nhận đạt nông thôn mới hiện đại bị thu hồi quyết định công nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không đáp ứng mức đạt chuẩn quy định tại (*);

- Không đáp ứng mức đạt từ 2 tiêu chí trở lên hoặc từ 40% số nội dung tiêu chí trở lên thuộc các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại đã được UBND cấp tỉnh ban hành theo yêu cầu của Quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg.

Cấp tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có từ 40% số xã trở lên trên địa bàn bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Không đáp ứng mức đạt từ 5 điều kiện trở lên theo yêu cầu của Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg.

- Có từ 10% số xã trở lên trên địa bàn bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không đáp ứng mức đạt từ 3-4 điều kiện theo yêu cầu của Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026; thay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

