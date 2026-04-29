Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của cử tri Bắc Ninh đã tin tưởng, gửi gắm trách nhiệm vào Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, nguyện vọng của cử tri.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả ấn tượng mà Bắc Ninh đạt được trong quý 1/2026, nổi bật là tốc độ tăng trưởng 9,82% (đứng thứ 5 cả nước) và dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu.

Thông tin đến cử tri về tình hình đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, nhiệm kỳ này Quốc hội tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược: Hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, kiến tạo phát triển; đặc biệt là tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai, đầu tư cho các địa phương.

Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Trung ương đặc biệt quan tâm, đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá toàn diện quá trình triển khai, lắng nghe nhiều chiều ý kiến từ cơ sở; qua đó sẽ tổng kết, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu toàn diện các nhóm ý kiến của cử tri tại hội nghị; đồng thời đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền, có văn bản trả lời rõ lộ trình, thời hạn để nhân dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết với mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri Bắc Ninh bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào kết quả Kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương.

Nhiều ý kiến tập trung kiến nghị giữ chế độ phụ cấp đối với cán bộ, khối đảng, đoàn thể, chính trị xã hội ở cấp xã; sớm có hướng dẫn bố trí cán bộ cấp phó dôi dư; hướng dẫn về xếp hạng thứ bậc công chức, tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm; nâng phụ cấp chức vụ đối với trưởng, phó phòng các ban chuyên môn ở cấp xã, phường.

Liên quan phát triển hạ tầng, cử tri đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông có tính chất kết nối liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực miền núi; đồng thời nghiên cứu đưa các tuyến qua địa bàn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, xác định lộ trình đầu tư phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương...

Cử tri Hoàng Minh Tuấn, phường Quế Võ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ, dược sĩ trình độ đại học để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trạm Y tế cơ sở để đến năm 2030 cơ bản đáp ứng về cơ cấu tổ chức, cán bộ theo yêu cầu của Thông tư 43/TT-BYT; tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phí để duy trì các hoạt động như: điện chiếu sáng đô thị, thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường...

Theo dự kiến, tổng nhu cầu kinh phí năm 2026 còn thiếu khoảng 15 tỷ đồng so với mức phân bổ năm 2025, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn.

Về vấn đề phát triển hạ tầng, cử tri Nguyễn Xuân Thắng, xã Tây Yên Tử đề nghị Trung ương và tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông có tính chất kết nối liên vùng; nghiên cứu đưa các tuyến qua địa bàn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, xác định lộ trình đầu tư phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương.

Trước mắt là mở mới tuyến Đường tỉnh 291 (kéo dài) kết nối với Quảng Ninh, phá bỏ thế độc đạo của Quốc lộ 279. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu gắn với phát triển sản xuất, dân sinh và du lịch, tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.../.

