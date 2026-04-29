Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang

Ngày 29/4, tại phường Hà Giang 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang với cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 122 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và cử tri các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.

Tại hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới.

Trong không khí dân chủ, cử tri tỉnh Tuyên Quang đồng tình và đánh giá cao kết quả Kỳ họp; đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất trên nhiều lĩnh vực.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có chính sách đặc thù, hỗ trợ người dân sinh sống tại khu vực biên giới như hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, tạo sinh kế nhằm nâng cao đời sống, giúp bà con yên tâm sinh sống ở vùng biên.

Nhiều cử tri đề nghị cần nâng mức phụ cấp đối với các chức danh trưởng, phó các phòng nghiệp vụ cấp xã bởi hiện nay mức phụ cấp cho các chức danh này thấp, trong khi trách nhiệm và khối lượng công việc nhiều.

Cử tri Tuyên Quang nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Cử tri tại các xã vùng cao đề nghị Trung ương và tỉnh Tuyên Quang ưu tiên nguồn lực để đầu tư các tuyến đường liên xã ở vùng cao bởi hiện nay, sau nhiều năm đưa vào khai thác, các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri tỉnh Tuyên Quang; nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền hiệu quả; ưu tiên phát triển hạ tầng, nhất là giao thông vùng sâu, vùng xa; triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tập trung nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân tốt hơn.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao tặng hơn 200 suất quà tới các gia đình chính sách và công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và người lao động, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, chăm lo đời sống nhân dân…/.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Ninh Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.