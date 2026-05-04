Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại cho vùng núi Nghệ An

Mưa đá, dông lốc xảy ra làm tốc mái, hư hỏng 193 nhà dân, 1 nhà văn hóa thôn; làm gãy đổ, hư hại hơn 112ha lúa và 20ha ngô, khiến tổng thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng.

Chiều 3/5, trên địa bàn nhiều địa phương miền núi Nghệ An như xã Thanh Bình Thọ, Anh Sơn, Nhân Hòa… bất ngờ xảy ra dông lốc kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

Thống kê ban đầu tại xã Nhân Hòa, mưa đá, dông lốc, đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân. Đặc biệt, sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của Nhà máy mía đường, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại từ 7-8 tỷ đồng.

Tại xã Thành Bình Thọ dông lốc, mưa đá lớn làm tốc mái, hư hỏng 193 nhà dân, 1 nhà văn hóa thôn ước tính hơn 6 tỷ đồng. Cầu cây Mít bắc qua Sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30 cm.

Nhiều diện tích cây màu, lúa đang thời chín bị đổ sạp ảnh hưởng đến năng suất; trong đó, hơn 112ha lúa, 20ha ngô bị gãy đổ hư hại trên 70%, ước tính trên 3,7 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình Thọ yêu cầu các thôn, bản khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà cửa, công trình và cây trồng, báo cáo nhanh về Ủy ban Nhân dân xã. .., đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống./.