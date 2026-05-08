Trung Đông tái cân bằng an ninh khi vai trò của Mỹ suy giảm

Những biến động an ninh gần đây đang thúc đẩy các quốc gia Trung Đông điều chỉnh cách tiếp cận chiến lược. Sau hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái liên quan đến Iran, nhiều ý kiến cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ chưa đủ để tạo ra lá chắn an ninh tuyệt đối cho khu vực.

Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia, UAE hay Qatar được cho là đang cân nhắc đa dạng hóa quan hệ chiến lược và giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Giới phân tích nhận định cấu trúc an ninh Trung Đông đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mới, khi các nước Arập tìm cách tránh bị cuốn sâu vào cạnh tranh giữa Mỹ, Israel và Iran./.