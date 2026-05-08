Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Trung Đông tái cân bằng an ninh khi vai trò của Mỹ suy giảm

Các nước Vùng Vịnh đang tính toán lại chiến lược an ninh giữa căng thẳng Mỹ-Iran, khi vai trò bảo đảm an ninh của Washington dần suy giảm.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Những biến động an ninh gần đây đang thúc đẩy các quốc gia Trung Đông điều chỉnh cách tiếp cận chiến lược. Sau hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị không người lái liên quan đến Iran, nhiều ý kiến cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ chưa đủ để tạo ra lá chắn an ninh tuyệt đối cho khu vực.

Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia, UAE hay Qatar được cho là đang cân nhắc đa dạng hóa quan hệ chiến lược và giảm phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Giới phân tích nhận định cấu trúc an ninh Trung Đông đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mới, khi các nước Arập tìm cách tránh bị cuốn sâu vào cạnh tranh giữa Mỹ, Israel và Iran./.

#Chính sách an ninh Trung Đông #Vai trò Mỹ trong khu vực #Căng thẳng Mỹ-Iran #Ảnh hưởng của Mỹ đến an ninh khu vực #Chính sách quốc phòng các quốc gia Arab