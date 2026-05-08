Tạm giữ người đàn ông bạo hành con riêng của vợ

Ngày 8/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, thường trú tại phường Dĩ An, để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn.

Qua điều tra, xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 4/5 tại khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Khi Bùi Trung Quốc đi làm về thấy cháu bé đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng, vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi.

Dù cháu bé đã giải thích song, Quốc vẫn lao tới đè cháu xuống nền nhà, đánh nhiều cái vào vùng đầu và mặt khiến cháu bị choáng, không thể đi lại.

Cơ quan Công an xác định Quốc sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của cháu bé. Ngoài vụ việc mới xảy ra, mẹ cháu bé cho biết, Quốc đã nhiều lần say xỉn, đánh đập cả hai mẹ con. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.