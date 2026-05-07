Hoa hậu Việt Nam Văn hóa Toàn cầu 2026: Khi văn hóa trở thành tiêu chí của cuộc thi sắc đẹp

Ngày 6/5, Hoa hậu Việt Nam Văn hóa Toàn cầu 2026 chính thức khởi động, nhấn mạnh tiêu chí văn hóa trong cuộc thi sắc đẹp, hướng tới cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận với cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Thí sinh sẽ tham gia nhiều nội dung gắn với văn hóa truyền thống như trình diễn áo dài, trang phục dân tộc, thuyết trình và ứng xử về các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các phần thi trên sân khấu, ban tổ chức xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm tại di tích, làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng, kết hợp với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tại Bắc Ninh vào cuối tháng 6/2026./.