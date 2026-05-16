Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Thị Yến Oanh, Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, dụng cụ sang chiết, đóng gói.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường, thu lợi bất chính lớn. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.