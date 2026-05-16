Điện Biên: Bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tại xã Nà Bủng

Ngày 16/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết chỉ trong vòng 30 phút, Công an xã Nà Bủng phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng phạm tội về ma túy tại xã Nà Bủng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp và heroin.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 14/5, tại khu vực bản Ham Xoong 1, xã Nà Bủng, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Lý Chờ Phai (sinh năm 1978) và Hờ A Tính (sinh năm 1975), cùng trú tại bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 túi ma túy tổng hợp, khoảng 1.400 viên và 3 gói chứa các cục chất màu trắng nghi heroin.

Tiếp đó, vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Tráng A Dùng (sinh năm 1981, trú tại bản Trên Nương, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy tổng hợp, khoảng 400 viên và 1 gói chứa các cục chất bột màu trắng nghi heroin.

Hiện các đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

