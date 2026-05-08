Điện Biên: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 8/5, tổ công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8/5, trong quá trình thanh tra, kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 4H thuộc khu vực xã Na Sang, tổ công tác thực hiện Kế hoạch 1266 do Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với tổ giao thông Km45 và các lực lượng chức năng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô có biểu hiện nghi vấn.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nam thanh niên đã bỏ lại phương tiện, chạy vào khu vực rừng nhằm trốn tránh kiểm tra.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khống chế thành công đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Páo (sinh năm 2003, trú bản Sàn Sang, xã Dào San, tỉnh Lai Châu). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 3 bánh ma túy tổng hợp (khoảng 6.000 viên), 1 xe môtô cùng các tài liệu, đồ vật có liên quan.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tử hình nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất “nước vui” chứa ma túy Tòa xác định bi cáo Nguyễn Thị Hoài (còn gọi là Hoài DJ) là chủ mưu, cùng đồng phạm mua bán, tàng trữ 108kg ma túy nên phải chịu mức án cao nhất.