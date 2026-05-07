Lâm Đồng: Truy tìm thủ phạm cưa hạ hàng trăm cây thông ở xã Lạc Dương

Ngày 7/5, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết Công an địa phương đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá rừng trái phép, khiến hơn 200 cây thông ba lá bị cưa hạ trên địa bàn.

Theo ghi nhận, vị trí rừng có thông bị cưa hạ gần Đài tưởng niệm liệt sỹ thuộc thôn K’Long K’Lanh (trước đây là Tiểu khu 91, xã Lạc Dương).

Khoảnh rừng có thông bị cưa hạ rất gần khu dân cư, đường Quốc lộ 27C và cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng K’Long K’Lanh khoảng 300m.

Tổng diện tích bị tác động là 2.900m2, số cây thông 3 lá bị cưa hạ là 248 cây, khối lượng lâm sản là 7,6m3.

Đây là rừng thông tái sinh, trong đó đa phần là cây có đường kính thân nhỏ từ 5-10cm, một số cây có đường kính lớn 20- 35cm. Các thân cây bị cưa hạ đều được để nguyên tại hiện trường, hiện lá cây đã bắt đầu héo úa.

Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khoanh vùng hiện trường, lập biên bản, kiểm đếm thiệt hại ban đầu; đồng thời nắm bắt thông tin, đối tượng nghi vấn và mời các hộ có vườn càphê gần hiện trường đến làm việc và nắm bắt thông tin.

Hàng trăm cây thông nằm ngổn ngang tại hiện trường xảy ra vụ cưa hạ ở xã Lạc Dương (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Lạc Dương, vị trí xảy ra vụ việc nằm ngoài lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019); còn theo Quyết định số 895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2024 về việc phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thì vị trí trên không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã vẫn đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng để quản lý diện tích đất trên.

Công an xã đang chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương và các đơn vị khoanh vùng hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi cưa hạ lâm sản.

Do khối lượng lâm sản thiệt hại và số lượng cây bị chặt hạ lớn, Công an xã khẩn trương thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc và trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định./.

