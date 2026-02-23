Xử lý nghiêm thủ phạm gây cháy 2,6ha rừng thông ven Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, ông Trịnh Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Ủy ban Nhân dân phường vừa đề nghị cơ quan công an và các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 2,6ha rừng sản xuất ven Quốc lộ 28 (đoạn qua tổ dân phố 3 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa), đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định các vi phạm liên quan.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 22/2, tại khu vực rừng thông hơn 40 năm tuổi ven Quốc lộ 28, thuộc khoảnh 2, tiểu khu 1697 do Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa quản lý đã xảy ra vụ cháy trên quy mô tương đối lớn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chữa cháy.

Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nắng nóng kéo dài, một số người dân sử dụng lửa thiếu ý thức để lửa cháy vào rừng thông trồng từ năm 1980, tuy nhiên diện tích bị thiệt hại chủ yếu là cây bụi, thực bì dưới tán rừng thông.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, qua kiểm tra hiện trường cho thấy khu vực xảy ra cháy vẫn còn tồn tại lớp thực bì dày, nhiều cỏ dại, lá thông khô và các loại vật liệu dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy và cháy lan trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài như hiện nay.

Tỉnh Lâm Đồng hiện đang vào cao điểm mùa khô và nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương đang được đặt ở mức cao nhất.

Đối với các diện tích rừng thông ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), Quốc lộ 28 thì bên cạnh nguy cơ cháy rừng do các yếu tố tự nhiên còn có tình trạng nhiều đối tượng cố tình lợi dụng thời tiết khô hanh để châm lửa nhằm mục đích lấn, chiếm đất ven Quốc lộ.

Ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cần chủ động phòng cháy chữa cháy rừng cũng như xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm liên quan./.

Tây Ninh: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng liền kề Khu di tích lịch sử cách mạng Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/1, đám cháy xuất phát tại khu vực rừng tràm phía sau Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành. Hai giờ sau đó, các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy.