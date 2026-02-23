Quảng Ngãi: Tiếp tục ghi nhận 5 trận động đất tại xã Măng Đen và Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong khoảng thời gian từ 22 giờ 43 phút ngày 22/2 đến 7 giờ 4 phút ngày 23/2 (giờ Hà Nội), các nhà khoa học ghi nhận 5 trận động đất tại các xã Măng Đen và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Các trận động đất có độ lớn từ 2,8 đến 3,4; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,2km, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 3,4 xảy ra lúc 0 giờ 14 phút ngày 23/2 tại xã Măng Bút. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Trước đó, vào khoảng thời gian từ 0 giờ 52 phút đến 5 giờ 30 phút ngày 21/2 (giờ Hà Nội), tại xã Măng Bút cũng đã ghi nhận 6 trận động đất. Động đất tại khu vực này được các chuyên gia thuộc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định là động đất kích thích.

Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5,5.

Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn đang được các nhà khoa học triển khai để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này./.

