Sân bay lớn nhất nước Đức gián đoạn nghiêm trọng do tuyết dày đặc

Sân bay Frankfurt, cửa ngõ hàng không lớn nhất nước Đức, đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng sau đợt tuyết rơi dày đặc.

Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan tác động tới giao thông hàng không của Đức những tuần gần đây.

Theo người phát ngôn của Fraport AG - đơn vị vận hành sân bay Frankfurt, tính đến sáng 19/2, sân bay đã phải hủy bỏ 83 chuyến bay.

Trong ngày 19/2, tổng cộng có 1.098 chuyến bay với hơn 131.000 hành khách dự kiến đi và đến qua cảng hàng không này.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightaware cho thấy thời gian trì hoãn trung bình đối với các chuyến bay hạ cánh là 1 giờ 16 phút và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Đại diện Fraport AG nhận định so với những tuần trước, tình hình hiện nay đặc biệt thách thức do mật độ tuyết rơi quá dày. Tuy nhiên, căn cứ theo dự báo thời tiết sẽ cải thiện vào cuối ngày, phía sân bay kỳ vọng hoạt động khai thác sẽ dần ổn định trở lại.

Hãng hàng không lớn nhất nước Đức, Deutsche Lufthansa AG, xác nhận tình trạng thời tiết xấu đang gây ra hàng loạt sự cố trì hoãn và hủy chuyến, song chưa cung cấp số liệu chi tiết.

Các đội dịch vụ mùa Đông và xử lý băng đá đã phải làm việc liên tục từ sáng sớm để dọn sạch đường băng, đảm bảo điều kiện an toàn cho các chuyến bay cất cánh.

Thời tiết khắc nghiệt liên tục cản trở giao thông hàng không tại Đức trong tháng này. Trước đó, sân bay Berlin từng phải đóng cửa tạm thời do hiện tượng "băng đen" (lớp băng mỏng, trong suốt cực kỳ trơn trượt hình thành trên bề mặt đường), khiến hơn 190 chuyến bay bị hủy.

Tình hình giao thông tại trung tâm tài chính của Đức hiện càng trở nên phức tạp hơn do cuộc đình công kéo dài một ngày của công nhân vận tải công cộng, khiến các tuyến tàu điện ngầm và xe điện phải tạm dừng hoạt động trong ngày 19/2.

Trước đó, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) cũng vừa trải qua cuộc đình công của các phi công hãng Lufthansa hồi đầu tháng Hai, buộc hãng phải hủy bỏ gần 800 chuyến bay, gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không và làm gián đoạn kế hoạch di chuyển của hàng chục nghìn hành khách./.

