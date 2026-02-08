23 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo bằng hoa quả có được không?

Dịp cuối năm, bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết, nhiều gia đình cũng tất bật chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp - lễ cúng quan trọng đầu tiên của Tết Nguyên Đán.

Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là dấu mốc khép lại năm cũ, mở ra những mong cầu tốt lành cho Năm mới. Chính vì vậy, từ cách sắm sửa lễ vật đến hình thức mâm cúng đều được nhiều gia đình cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong quá trình chuẩn bị, không ít người băn khoăn liệu mâm cúng ông Công ông Táo chỉ có hoa quả, lễ chay có đủ trang nghiêm và đúng phong tục hay không, nhất là với những gia đình theo đạo Phật hoặc muốn giữ sự thanh tịnh.

Lễ cúng ông Công ông Táo trong văn hóa Việt

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hằng năm là dịp ông Công ông Táo - vị thần cai quản bếp núc và sinh hoạt của mỗi gia đình - về chầu trời, báo cáo những việc lớn nhỏ trong năm. Từ đó, Ngọc Hoàng sẽ định đoạt phúc-họa, may-rủi cho gia chủ trong Năm mới.

Cá chép cúng ông Công ông Táo. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Vì vậy, lễ cúng ông Công ông Táo mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là nghi lễ tiễn Táo quân, mà còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, gột rửa những điều chưa trọn vẹn, chuẩn bị tinh thần bước sang Năm mới với nhiều kỳ vọng.

Theo truyền thống, mâm cúng thường có hương, hoa, nước, mâm cỗ (mặn hoặc chay), cùng cá chép - phương tiện để Táo quân lên chầu trời. Lễ cúng không đặt nặng sự cầu kỳ mà coi trọng sự thành tâm và chu đáo của gia chủ.

Cúng ông Công ông Táo bằng hoa quả có được không?

Trong quan niệm dân gian và cả trong đời sống hiện đại, việc cúng ông Công ông Táo không bắt buộc phải có mâm cỗ mặn đầy đủ. Nhiều gia đình lựa chọn mâm cúng đơn giản với hoa quả, hương đèn và nước sạch, đặc biệt là những gia đình ăn chay, nhà ít người, hoặc sống ở đô thị, chung cư.

Các chuyên gia văn hóa và nhiều nhà nghiên cứu phong tục đều cho rằng, lễ cúng không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở sự thành tâm của gia chủ. Hoa tươi quả ngọt được bày biện trang nghiêm, cùng nén hương thành kính vẫn thể hiện trọn vẹn lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với Táo quân.

Trên thực tế, trong nhiều gia đình xưa, nhất là những nhà có hoàn cảnh khó khăn, mâm cúng ông Công ông Táo cũng rất giản dị, đôi khi chỉ là đĩa hoa quả, chén nước trắng, gạo muối cùng với hương đèn. Điều được coi trọng vẫn là tấm lòng hướng thiện, ý thức gìn giữ nếp nhà và mong ước một Năm mới bình an.

Chuẩn bị mâm lễ hoa quả cúng ông Công ông Táo

Nên chọn hoa quả tươi sạch, màu sắc hài hòa. (Ảnh: Vietnam+)

Nếu chọn cúng ông Công ông Táo bằng hoa quả, gia chủ nên lưu ý một vài điểm để mâm lễ vừa gọn gàng, vừa thể hiện sự chu đáo.

Hoa quả nên chọn loại tươi, sạch, có màu sắc hài hòa, tránh một số loại quả có múi quá nồng như sầu riêng, mít… dễ làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng. Gia chủ có thể bày mâm ngũ quả hoặc chỉ cần vài loại quả quen thuộc như chuối, bưởi, cam, táo, quýt… Quan trọng là sự tinh tươm và lòng thành khi dâng lễ.

Ngoài ra gia chủ vẫn chuẩn bị thêm các lễ vật mang tính biểu trưng như mũ áo Táo quân, cá chép giấy (hoặc cá chép sống để phóng sinh), hoa tươi, đèn, nến, trầu cau, rượu, nước, gạo muối. Tùy điều kiện và quan niệm từng nhà, mâm lễ có thể đầy đủ hoặc giản lược, không cần quá hình thức.

Thời điểm cúng thường được thực hiện trong ngày 23 tháng Chạp, trước giờ Ngọ (12 giờ trưa), để kịp tiễn Táo quân lên chầu trời. Khi cúng, gia chủ ăn mặc gọn gàng, thắp hương và đọc văn khấn với tâm thế trang nghiêm, không cần quá cầu kỳ hay kéo dài.

Lòng thành là quan trọng

Dù cúng ông Công ông Táo bằng mâm cỗ mặn hay chỉ với hoa quả giản dị, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người thực hiện lễ cúng. Lễ cúng không phải để “xin-cho” một cách hình thức, mà là dịp để mỗi gia đình thể hiện sự trân trọng những giá trị nếp nhà, sự ấm áp của tình cảm sum vầy.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều gia đình bận rộn với công việc cuối năm, một mâm lễ gọn nhẹ nhưng chu đáo, xuất phát từ sự thành tâm, vẫn giữ được trọn vẹn ý nghĩa của phong tục truyền thống. Đó cũng là cách để phong tục cúng ông Công ông Táo tiếp tục được gìn giữ, thích ứng với đời sống hôm nay mà không mất đi giá trị cốt lõi./.

Nên cúng ông Công ông Táo thế nào cho đúng? Chuyên gia phong thủy Song Hà chia sẻ những bí quyết giúp cúng ông Công ông Táo đúng và chuẩn, cần kiêng kỵ điều gì?