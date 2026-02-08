Sudan: Tấn công bằng UAV khiến ít nhất 24 người thiệt mạn

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF) tại Sudan đã đánh trúng một phương tiện chở các gia đình đang đi lánh nạn ở miền Trung nước này, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Mạng lưới Bác sỹ Sudan cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 7/2 gần thành phố Rahad, bang Bắc Kordofan. Phương tiện bị tấn công đang chở những người dân chạy nạn khỏi khu vực giao tranh Dubeiker.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ sơ sinh. Nhiều người khác bị thương đã được đưa tới Rahad để cứu chữa trong bối cảnh khu vực này đang thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế.

Tổ chức trên kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền khẩn trương hành động để bảo vệ dân thường, đồng thời yêu cầu quy trách nhiệm đối với ban lãnh đạo RSF.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi đoàn xe cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng bị tấn công bằng UAV tại bang Bắc Kordofan, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, bà Denise Brown, cho biết khi bị tấn công, các xe tải do WFP thuê, đang trên đường từ thành phố Kosti vận chuyển lương thực cứu trợ khẩn cấp tới các gia đình gần thành phố El Obeid, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ tấn công khiến các xe tải bốc cháy, phá hủy toàn bộ số lương thực dự kiến phục vụ các hoạt động nhân đạo mang tính cứu sinh.

Theo Liên hợp quốc, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của tổ chức này, cũng như của nhiều tổ chức quốc tế khác tại Sudan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ trên không, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn ở Darfur và Kordofan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Kể từ giữa tháng 4/2023, Sudan rơi vào xung đột giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di chuyển chỗ ở./.

