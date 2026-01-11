Ai Cập khép lại cuộc bầu cử quốc hội dài nhất trong lịch sử

Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) ngày 10/1 đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện năm 2025, khép lại cuộc bầu cử quốc hội dài nhất trong lịch sử nước này.

Chủ tịch NEA - Thẩm phán Hazem Badawy, cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong 99 ngày với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 32,41% và đã bầu được 568 nghị sỹ, hoàn tất việc thành lập Hạ viện mới.

Thông báo được đưa ra sau vòng bầu cử thứ hai tại 27 khu vực bầu cử, nơi kết quả vòng một trước đó bị tòa án hủy bỏ. NEA ghi nhận 49 ghế đã được quyết định trong vòng hai sau khi rà soát kết quả kiểm phiếu cuối cùng, giải quyết các khiếu nại và cộng thêm phiếu bầu của cử tri Ai Cập ở nước ngoài. Cả nước có 69,89 triệu cử tri đăng ký, trong đó, hơn 22,65 triệu người tham gia bỏ phiếu; khoảng 21,15 triệu phiếu hợp lệ và 1,5 triệu phiếu không hợp lệ.

Vòng bầu cử thứ hai được tổ chức tại 27 trong số 30 khu vực bầu cử bị hủy kết quả, với thời gian bỏ phiếu dành cho cử tri Ai Cập ở nước ngoài từ 31/12/2025-1/1/2026, còn trong nước diễn ra ngày 3-4/1. Vòng bầu cử này có 98 ứng cử viên tranh 49 ghế tại 10 tỉnh.

Chủ tịch NEA khẳng định cơ quan bầu cử đã tiếp nhận và xử lý mọi khiếu nại, đồng thời can thiệp khi phát hiện vi phạm có thể ảnh hưởng tới tính liêm chính của cuộc bỏ phiếu.

Theo ông Badawy, toàn bộ tiến trình được giám sát bởi các thành viên cơ quan tư pháp và được bảo đảm an ninh bởi các cơ quan nhà nước, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Phát triển địa phương, Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin. Nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế cùng các cơ quan báo chí, truyền thông cũng tham gia giám sát bầu cử.

Sau khi công bố kết quả vòng hai tại 27 khu vực, cơ cấu Hạ viện mới của Ai Cập cơ bản đã được định hình và chỉ còn chờ Tổng thống bổ nhiệm thêm 5% số nghị sỹ (28 ghế). Số liệu tổng hợp từ một số nguồn tin cho thấy Quốc hội khóa mới sẽ có đại diện của 15 chính đảng.

Đảng Tương lai Quốc gia (Mostaqbal Watan) dẫn đầu với 227 ghế, chiếm gần 40% trong tổng số 568 vị trí được bầu, qua đó trở thành khối lớn nhất.

Đảng Bảo vệ Tổ quốc (Homat Al‑Watan) xếp thứ hai với 87 ghế (khoảng 15%), tiếp đến là Đảng Mặt trận Quốc gia với 65 ghế (11%) và Đảng Cộng hòa Nhân dân với 25 ghế (4%), nâng tổng số ghế của 4 đảng lớn nhất lên 403 ghế.

Trong khi đó, các ứng cử viên độc lập giành tổng cộng 103 ghế, gồm 95 ghế cá nhân và 8 ghế theo danh sách, chiếm khoảng 18% tổng số ghế Hạ viện. Về đại diện giới, phụ nữ có 4 ghế qua hình thức ứng cử cá nhân và 142 ghế qua danh sách quốc gia; tỷ lệ đại diện của phụ nữ vượt quá 25% tổng số thành viên Hạ viện, chờ quyết định bổ nhiệm cuối cùng của Tổng thống Ai Cập./.

