Ai Cập thúc đẩy nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 30/8 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, các ngoại trưởng của 3 cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (Nhóm E3), Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, trong nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.



Các cuộc điện đàm của ông Abdelatty diễn ra sau động thái gần đây của Anh, Pháp và Đức nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Nhóm E3 đóng vai trò là khối châu Âu chủ chốt trong ngoại giao toàn cầu, đặc biệt về chương trình hạt nhân của Iran.

Mới đây, Nhóm E3 áp thời hạn 30 ngày để tái áp đặt các lệnh trừng phạt, theo đó đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, ngăn chặn các giao dịch vũ khí với Tehran và trừng phạt bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của quốc gia Trung Đông này.



Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các cuộc thảo luận của ông Abdelatty hướng tới mục tiêu thu hẹp bất đồng giữa các bên liên quan để đạt được một giải pháp lâu dài và đồng thuận, bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran.

Các cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Ai Cập nằm trong nỗ lực mạnh mẽ của Cairo, với sự phối hợp của các bên liên quan quốc tế, nhằm hỗ trợ đối thoại và các giải pháp ngoại giao./.

