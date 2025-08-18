Iran mở cửa đối thoại hạt nhân, đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt

Reuters đưa tin Iran vừa bày tỏ thiện chí trong việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời đưa ra điều kiện về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 18/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran và IAEA nhiều khả năng sẽ tiến hành thêm một vòng đàm phán trong những ngày tới.

Ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm trấn an cộng đồng quốc tế về tính chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của nước này, với điều kiện tiên quyết là các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ.

Về mối quan hệ với IAEA, ông Baghaei bác bỏ thông tin về sự can thiệp của bên thứ ba, khẳng định Tehran duy trì đối thoại trực tiếp với tổ chức này.

Một Phó Tổng giám đốc IAEA đã có chuyến thăm Tehran trong tuần trước để thảo luận về khuôn khổ hợp tác, đồng thời đại diện Iran tại Vienna vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích gay gắt đối với ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức về việc đe dọa kích hoạt cơ chế "snapback" (tự động áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc).

Ông cho rằng việc sử dụng công cụ này nhằm gây sức ép với Iran là hành động phi pháp, đồng thời nhắc lại việc ba nước này đã không thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đặc biệt, sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran của Mỹ và Israel, các nước này không những không lên án mà còn không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

Tuy nhiên, Iran khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với các nước châu Âu, đồng thời kêu gọi họ lựa chọn giữa vai trò mang tính xây dựng hoặc tiêu cực trong vấn đề này./.

Iran và IAEA nhất trí tiếp tục tham vấn vấn đề hạt nhân Iran tuyên bố điều kiện hợp tác với IAEA là tổ chức này phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Tehran.