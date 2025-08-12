Iran và IAEA nhất trí tiếp tục tham vấn vấn đề hạt nhân

Ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề quốc tế Kazem Gharibabadi tuyên bố nước này và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhất trí tiếp tục tham vấn vấn đề hạt nhân của Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Gharibabadi đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Phó Tổng Giám đốc IAEA Massimo Aparo, người đang ở thăm Iran.

Ông Aparo đến Tehran vào ngày 11/8 để thảo luận các định dạng hợp tác mới giữa Iran và IAEA.

Iran tuyên bố điều kiện hợp tác với IAEA là tổ chức này phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Tehran.

Quyết định tạm dừng hợp tác này có liên quan đến việc Iran chỉ trích IAEA và Tổng Giám đốc Rafael Grossi vì đã không hành động trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân ở Fordow, Isfahan và Natanz bị tấn công hồi tháng 6.

Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hợp tác giữa nước này với IAEA. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các kênh hợp tác vẫn mở.

Ngày 9/8, một nguồn tin chính trị cấp cao của Iran tiết lộ IAEA đang chuẩn bị cử một phái đoàn đến thăm nước này nhưng dự kiến sẽ không có quyết định cụ thể nào được đưa ra trong chuyến thăm./.

IAEA rút thanh sát viên hạt nhân khỏi Iran do lo ngại vấn đề an toàn Một nhóm thanh sát viên của IAEA đã rời Iran an toàn và đang trên đường trở về trụ sở chính tại Vienna (Áo) sau thời gian lưu trú tại Tehran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.