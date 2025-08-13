Các cường quốc châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

Trong một bức thư chung gửi Liên hợp quốc, Anh, Pháp và Đức thông báo sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc ban hành nhằm vào Iran nếu như không có các giải pháp ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này trước cuối tháng 8.

Bức thư của ngoại trưởng ba nước trên gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu rõ các nước cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao hiện có để đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, trừ khi quốc gia Trung Đông đáp ứng thời hạn đề ra.

Cả ba nước đều đã gia tăng cảnh báo với Iran về việc nước này đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sau khi bị Israel và Mỹ tấn công hồi tháng 6.

Trong bức thư, các ngoại trưởng nhấn mạnh việc nếu Iran không sẵn sàng đạt được giải pháp ngoại giao trước cuối tháng 8, hoặc không nắm bắt cơ hội gia hạn, các nước này sẵn sàng kích hoạt cơ chế “snapback” - một phần của thỏa thuận quốc tế năm 2015, vốn đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Anh, Pháp và Đức là 3 trong số 6 bên ký kết Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 cùng với Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Dù Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, nhưng các nước châu Âu cho biết họ sẽ vẫn duy trì thỏa thuận này./.

Mỹ áp đặt đợt trừng phạt quy mô lớn nhất đối với Iran Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị trường toàn cầu.