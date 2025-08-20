Iran thừa nhận không thể chấm dứt hoàn toàn hợp tác với IAEA

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thừa nhận nước này không thể chấm dứt hoàn toàn hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhưng việc cho phép các thanh sát viên trở lại sẽ tùy thuộc vào quyết định của các lãnh đạo an ninh Iran.

Phát biểu trên truyền thông nhà nước, Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể hoàn toàn cắt hợp tác với cơ quan này," bởi các thanh nhiên liệu mới cần được lắp đặt tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong vài tuần tới dưới sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi phát ngôn viên của Bộ này tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đối thoại với IAEA và vòng đàm phán mới có thể sớm diễn ra.

Kể từ khi Israel và Mỹ lần lượt không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6, các thanh sát viên IAEA đã không thể tiếp cận những địa điểm này, cho dù Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhiều lần nhấn mạnh hoạt động thanh sát là cần thiết.

Tháng trước, Quốc hội Iran thông qua luật đình chỉ hợp tác với IAEA, trong đó quy định mọi cuộc thanh sát tiếp theo phải chờ được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cho phép. Sau khi quy định được thông qua, các thanh sát viên IAEA đã phải lập tức rời khỏi Iran.

Tehran cho rằng IAEA đã không làm hết trọng trách của mình khi không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trả lời câu hỏi về khả năng Tehran nối lại đàm phán với Washington, Ngoại trưởng Araqchi cho rằng hiện chưa phải là “thời điểm chín muồi” để có thể có các cuộc thương lượng hiệu quả về vấn đề hạt nhân./.

