Iran và IAEA thảo luận nhằm tìm kiếm các hình thức hợp tác mới

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 10/8 cho biết Tehran sẽ tiến hành thảo luận với một trong những Phó Tổng Giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong ngày 11/8 về các hình thức hợp tác mới.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Araghchi cho hay nước này sẽ đàm phán với cấp phó của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi về vấn đề các hình thức hợp tác mới trong ngày 11/8.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định rằng các kênh hợp tác vẫn để ngỏ, đồng thời nhấn mạnh hợp tác với IAEA phụ thuộc vào việc bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran.

Trước đó, ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA.

Động thái đình chỉ hợp tác liên quan tới việc Iran chỉ trích IAEA và Tổng Giám đốc Rafael Grossi do không hành động trước các vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Isfahan và Natanz./.

Nga quan ngại về việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna nhấn mạnh đây là bước đi đáng lo ngại, đặc biệt với tư cách một quốc gia bảo trợ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).