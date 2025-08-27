Thế giới

Thanh sát viên hạt nhân của IAEA lần đầu tiên quay trở lại Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vừa cho biết một nhóm thanh sát viên của cơ quan này lần đầu tiên đã quay trở lại Iran sau khi bị Tehran đình chỉ hợp tác kể từ tháng 6 năm nay.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 26/8 (giờ địa phương) cho biết một nhóm thanh sát viên của cơ quan này lần đầu tiên đã quay trở lại Iran sau khi bị Tehran đình chỉ hợp tác kể từ tháng 6 năm nay.

Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trả lời phỏng vấn của kênh Fox News, ông Rafael Grossi cho biết: “Nhóm thanh sát đầu tiên của IAEA hiện đã trở lại Iran và chúng tôi sắp khởi động lại công việc.”

Phát biểu của người đứng đầu IAEA đưa ra trong bối cảnh Iran đang tổ chức đàm phán với Anh, Pháp và Đức tại Geneva hôm 26/8, nhằm tránh nguy cơ tái áp đặt trừng phạt mà ba nước châu Âu này đã đe dọa thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vốn đã đình trệ./.

(Vietnam+)
#IAEA #Iran #thanh sát viên #đàm phán hạt nhân Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Việt Nam, Malaysia đẩy mạnh kết nối kinh doanh

Hội thảo Bàn tròn Kinh doanh là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, Malaysia kết nối, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư song phương, góp phần thúc đẩy gắn kết và thịnh vượng giữa các nước khu vực ASEAN.

Cán bộ chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam giới thiệu về tàu CBS 8001. (Ảnh: Văn Phong/TTXVN)

Cảnh sát biển Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn, đã chào xã giao lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia và đồng chủ trì Hội nghị song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trung Quốc lo ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án việc dân thường, nhân viên y tế, báo chí tiếp tục trở thành nạn nhân, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham khảo Chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 17

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm lịch sử Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.