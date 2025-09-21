Ai Cập khẳng định "hoàn toàn tuân thủ" Hiệp ước hòa bình Sinai

Thông báo của Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) ngày 20/9 cho biết lực lượng Ai Cập đồn trú tại Bán đảo Sinai chủ yếu nhằm bảo vệ an ninh biên giới trước mọi mối đe dọa, trong đó có khủng bố và nạn buôn lậu.

Trong tuyên bố, SIS nhấn mạnh sự hiện diện quân sự này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ phối hợp đã được thống nhất với các bên tham gia Hiệp ước hòa bình với Israel.

Cairo khẳng định mong muốn duy trì thỏa thuận, nhấn mạnh trong suốt lịch sử, Ai Cập chưa từng vi phạm bất kỳ hiệp ước hay thỏa thuận quốc tế nào.

Hiệp ước hòa bình Ai Cập-Israel được ký kết vào năm 1979 tại Washington (Mỹ) bởi cố Tổng thống Ai Cập Anwar El-Sadat và Thủ tướng Israel khi đó là Menachem Begin, sau Hiệp định Trại David năm 1978.

Đây là kết quả trực tiếp sau chiến thắng của Ai Cập trong cuộc xung đột với Israel năm 1973, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với Bán đảo Sinai kể từ năm 1967.

SIS nêu rõ tuyên bố trên được đưa ra nhằm bác bỏ các thông tin xuất hiện trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội, đặt nghi vấn về sự hiện diện của lực lượng vũ trang Ai Cập tại Bán đảo Sinai.

Cơ quan này khẳng định Ai Cập kiên quyết phản đối bất kỳ kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự nào ở Dải Gaza, cũng như mọi âm mưu cưỡng ép di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Bên cạnh đó, Ai Cập tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quyền thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, theo giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Khẩn cấp Arab-Hồi giáo ở Doha (Qatar) ngày 15/9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cho rằng các hành động của Israel đã vượt quá giới hạn chấp nhận được cả về chính trị lẫn quân sự.

Ông cảnh báo những hành động hiện nay của Israel đang làm suy yếu tương lai hòa bình, đe dọa an ninh của người dân Israel và toàn khu vực, xói mòn cơ hội cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình mới nào, thậm chí có thể phá vỡ các hiệp định đã tồn tại.

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ quay lại tình trạng xung đột, ảnh hưởng tới những nỗ lực lịch sử và thành quả hòa bình đã đạt được.

Israel đề nghị Mỹ gây sức ép

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 20/9, Kênh 12 của Israel dẫn nguồn các quan chức nước này và Mỹ cho biết Israel đã đề nghị Washington gây sức ép với Cairo về việc tăng cường hiện diện quân sự tại Sinai, cho rằng đây là hành động vi phạm Hiệp ước hòa bình năm 1979.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cáo buộc Ai Cập xây dựng đường băng phục vụ máy bay chiến đấu, cũng như một số cơ sở ngầm có thể được thiết kế để chứa tên lửa./.

