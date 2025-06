Israel khuyến cáo công dân "không về bằng đường bộ" qua Jordan và Sinai

Ngày 15/6, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Israel đưa ra cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân Israel không cố gắng trở về nước bằng đường bộ qua Jordan hoặc bán đảo Sinai của Ai Cập vì lý do an ninh.

Cả Jordan và Sinai hiện đều nằm trong mức cảnh báo cấp độ 4 - mức cảnh báo cao nhất, theo phân loại của NSC.

Trang web chính thức của cơ quan này nêu rõ: “Việc di chuyển đến những điểm đến này bị cấm hoàn toàn. Những người đang ở đó cần rời đi ngay lập tức.”

NSC cũng đề nghị công dân Israel đang ở nước ngoài chờ thông báo chính thức của Bộ Giao thông vận tải về các phương án trở về nước sẽ được công bố trong thời gian tới.

Sân bay quốc tế Ben Gurion đã bị đóng cửa từ tuần trước, trong bối cảnh Israel và Iran liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích qua lại. Dự kiến, sân bay sẽ tiếp tục ngừng hoạt động trong tương lai gần.

Trong khi đó, hãng hàng không El Al của Israel đã quyết định hủy các chuyến bay đến và đi từ nhiều thành phố châu Âu, cũng như Tokyo (Nhật Bản) và Moskva (Nga) cho đến ngày 23/6 trong bối cảnh chiến sự với Iran.

Hàng không Israel hủy chuyến bay đến các thành phố châu Âu

Trong thông báo ngày 15/6, hãng hàng không El Al cho biết hiện tất cả các chuyến bay đã bị hủy cho đến hết ngày 17/6, trong khi không phận của Israel tiếp tục đóng cửa.

Thông báo cũng cho hay, sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan an ninh và hàng không có liên quan, hãng sẽ nỗ lực khôi phục lịch trình bay thường lệ và thực hiện các chuyến bay cứu hộ từ các điểm đến gần Israel.

Kể từ ngày 7/10/2023, El Al là một trong số ít hãng hàng không hoạt động tại Tel Aviv sau khi nhiều hãng hàng không nước ngoài hủy chuyến bay vì xung đột Israel-Gaza.

Một số hãng hàng không gần đây đã nối lại các chuyến bay đến Israel trước cuộc tấn công bằng tên lửa giữa Israel và Iran vào cuối tuần này.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Quản lý Hàng không Dân dụng Jordan (CARC) cho biết nước này đã mở lại không phận cho các chuyến bay dân sự vào sáng 15/6 sau khi nhiều lần phải đóng cửa tạm thời trong những ngày qua do căng thẳng quân sự leo thang giữa Israel và Iran.

Jordan mở lại không phận

Truyền thông nhà nước Jordan dẫn lời người đứng đầu CARC Haitham Misto cho biết các đợt đóng cửa không phận là "ngắn hạn và có tính chiến thuật," được đưa ra dựa trên các đánh giá rủi ro liên tục trước tình hình khu vực.

Ông Misto khẳng định CARC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và có thể đưa ra các biện pháp bổ sung nếu cần thiết đồng thời khẳng định an toàn của hành khách cũng như hệ thống hàng không dân dụng là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.

Phía Jordan đã thông báo với các hãng hàng không nối lại lịch bay như thường lệ và điều hướng lại các chuyến bay từng phải chuyển hướng về thủ đô Amman.

Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Iran và Israel, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy thêm thêm nhiều tiếng nổ tại Thủ đô Tehran của Iran trong ngày 15/6, khi các cuộc tấn công của Israel bước sang ngày thứ ba.

Các hãng tin Iran Khabar Online và Ham Mihan đưa tin rằng các hệ thống phòng không ở phía Tây và Tây Bắc Tehran đã được kích hoạt để đối phó với các cuộc tấn công mới của Israel, trong khi tờ Shargh Daily chia sẻ một đoạn video cho thấy các cột khói bốc lên ở phía Đông thành phố./.

