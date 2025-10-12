Iran sẽ không bao giờ bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngày 11/10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Iran sẽ không bao giờ công nhận một chế độ chiếm đóng đã phạm tội diệt chủng và giết hại trẻ em.

Iran phản đối quyết liệt trước khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ trong cuối tháng Chín rằng ngay cả Iran cũng có thể tham gia vào Hiệp định Abraham.

Ông Araqchi cũng bày tỏ hoài nghi về cam kết của Israel với lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho biết Tehran không tin tưởng vào chủ nghĩa Do Thái, từng vi phạm nhiều thỏa thuận ngừng bắn ở các mặt trận khác như Liban. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định vẫn ủng hộ mọi sáng kiến và kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, bạo lực với người dân Gaza.

Về vấn đề hạt nhân, ông cho biết Tehran hoan nghênh đề xuất hạt nhân "công bằng và cân bằng" của Mỹ, song khẳng định không thấy có lý do để đàm phán với các cường quốc châu Âu.

Ông cũng cho biết thêm Tehran và Washington đang trao đổi thông tin thông qua các bên trung gian./.

Iran cảnh báo nguy cơ tái xung đột với Israel Tổng Tư lệnh quân đội Iran, Trung tướng Amir Hatami khẳng định lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran “vẫn vững vàng và luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động."