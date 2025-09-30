Quan chức Mỹ lạc quan về kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Steve Witkoff ngày 30/9 bày tỏ ông “rất lạc quan” về khả năng kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza sẽ thành công, nhấn mạnh sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế đối với thỏa thuận này.

Ông Witkoff phát biểu: “Chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ tất cả các quốc gia Arab Vùng Vịnh, chúng tôi cũng có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước châu Âu. Kế hoạch nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng thuận.”

Theo ông Witkoff, kế hoạch vẫn còn một số chi tiết cần được thống nhất, song những bên chưa đồng ý với kế hoạch có thể sẽ phải chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm về lộ trình kết thúc chiến tranh, trao trả con tin, tái cấu trúc Gaza, tái lập an ninh khu vực và định hình trật tự Trung Đông mới.

Theo kế hoạch, toàn bộ con tin – bao gồm cả những người đã thiệt mạng – sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chấp thuận thỏa thuận.

Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, mỗi con tin Israel được thả sẽ tương đương với việc trao trả thi thể của 15 người Palestine ở Gaza.

Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là đề xuất thành lập một ủy ban kỹ trị Palestine tạm thời để quản lý Gaza, dưới sự giám sát của một "Hội đồng Hòa bình" quốc tế do chính ông Trump làm Chủ tịch. Hội đồng này sẽ bao gồm các nhân vật quốc tế, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Ông Trump cũng kêu gọi ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự sau khi hai bên chấp thuận thỏa thuận. Lực lượng Israel sẽ rút về ranh giới đã được thống nhất, và việc rút quân toàn bộ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, gắn với điều kiện cụ thể.

Đồng thời, các thành viên Hamas từ bỏ vũ khí và cam kết sống trong hòa bình sẽ được ân xá và tạo điều kiện ra đi an toàn nếu họ mong muốn.

Một phần quan trọng khác trong kế hoạch là lời hứa không ai bị ép rời Gaza. Ông Trump nhấn mạnh: “Ai muốn rời đi sẽ được tự do rời đi. Ai muốn trở lại sẽ được phép trở lại."

Ngoài ra, một vùng kinh tế đặc biệt với thuế suất ưu đãi sẽ được thành lập tại Gaza, cùng với một ủy ban đầu tư quốc tế nhằm phục hồi hạ tầng và thúc đẩy phát triển.

Nhà Trắng thông báo Mỹ, Israel và Qatar sẽ thành lập một "cơ chế tay ba" để giải quyết các bất đồng và giám sát thực thi thỏa thuận. Động thái này diễn ra sau khi ông Trump dàn xếp một cuộc điện đàm giữa ông Netanyahu và Thủ tướng Qatar al-Thani, trong đó Thủ tướng Israel xin lỗi về cuộc tấn công tại Doha, đồng thời cam kết sẽ không lặp lại hành động vi phạm chủ quyền Qatar.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của Israel và các nước Hồi giáo/Arab cũng như đồng minh phương Tây./.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza Kế hoạch được xem là nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay của ông Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra.