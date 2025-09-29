Israel và các nước Arab muốn sửa đổi kế hoạch 21 điểm cho hòa bình tại Gaza

Israel đang thúc đẩy Mỹ thực hiện những thay đổi trong kế hoạch 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra trước đó.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn trang tin Ynet của Israel ngày 29/9 cho biết Israel không muốn Qatar có bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý Dải Gaza sau xung đột, trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Qatar đang xấu đi. Tuy nhiên, Mỹ coi Qatar là một đối tác quan trọng và muốn Doha đóng vai trò lớn trong kế hoạch hòa bình Gaza.

Ngoài ra, Israel cũng đang thúc đẩy để thỏa thuận nêu rõ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ có quyền tự do hành động trong trường hợp phong trào Hồi giáo Hamas cố gắng tái vũ trang hoặc xây dựng lại lực lượng sau khi thỏa thuận được ký kết.

Tuy nhiên, các nhà hòa giải lo ngại rằng việc đưa ra tuyên bố như vậy có thể khiến Hamas không đồng ý với thỏa thuận.

Một số quốc gia Arab và Chính quyền Palestine (PA) cũng đã yêu cầu thay đổi kế hoạch hòa bình Gaza mà Tổng thống Trump đưa ra. Theo đó, yêu cầu nêu rõ kế hoạch nên sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng về vấn đề giải giáp Hamas theo hướng kêu gọi Hamas giao nộp vũ khí.

Các nước này và PA cũng yêu cầu chính quyền Gaza thời hậu xung đột phải liên kết chặt chẽ hơn với PA và nếu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế thì lực lượng này chỉ nên được bố trí dọc biên giới Israel, chứ không phải bên trong Dải Gaza.

Trong khi đó, theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 29/9 theo giờ địa phương để thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Ông Trump từng khẳng định thỏa thuận về cơ bản gần như đã hoàn tất sau các cuộc tham vấn với lãnh đạo các nước Arab bên lề Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Người dân Palestine sơ tán khỏi thành phố Gaza ngày 18/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ có một thông báo quan trọng được đưa ra trong 2 ngày tới, sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Netanyahu ngày 28/9 cho biết Israel đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump để thúc đẩy kế hoạch 21 điểm trong bối cảnh áp lực cả từ trong nước lẫn quốc tế ngày càng tăng.

Trước đó, ông Netanyahu vẫn tỏ ra cứng rắn khi nói rằng một nỗ lực kết hợp cả quân sự và ngoại giao đang được triển khai liên tục nhằm đánh bại Hamas và đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Dải Gaza trở về.

Hôm 23/9, Tổng thống Trump đã trình bày kế hoạch 21 điểm tại New York với sự tham gia của lãnh đạo 8 quốc gia Arab và Hồi giáo, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

Kế hoạch này đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trong chính sách của chính quyền ông Trump về vấn đề Trung Đông, khi cân bằng được các yếu tố an ninh của Israel, nhu cầu nhân đạo của người Palestine và chiến lược dài hạn cho hòa bình khu vực.

Theo nguồn tin ngoại giao, kế hoạch này bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, thả con tin, Israel rút quân khỏi Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo./.

