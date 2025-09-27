Xung đột Hamas-Israel: Mỹ ra đề xuất mới với Hamas về việc trả tự do con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận mới, theo đó Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại, trong đó có những người được cho là đã thiệt mạng, trong vòng 2 ngày sau khi đạt được thỏa thuận theo kế hoạch hòa bình 21 điểm của Mỹ.



Đổi lại, toàn bộ binh sỹ và nhân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza. Tuy nhiên, các nguồn tin không nêu rõ thời gian cụ thể của quá trình rút quân cũng như thời điểm thực thi.



Ngoài ra, chưa rõ liệu Hamas đã chính thức nhận được đề xuất này hay chưa. Một trong những điểm then chốt của kế hoạch là tổ chức này sẽ không có vai trò trong bất kỳ chính quyền tương lai nào tại Gaza. Thay vào đó, một cơ chế quản lý tạm thời hai cấp sẽ được thiết lập, bao gồm một cơ quan quốc tế giám sát chung và một ủy ban người Palestine.



Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đã chia sẻ kế hoạch này với các lãnh đạo Arập trong tuần qua và dù cho rằng đề xuất "chưa hoàn hảo", song họ vẫn "mong muốn xung đột chấm dứt càng sớm càng tốt."

Đề xuất này có thể đã được điều chỉnh kể từ lần đầu tiên được trình bày và đang được các quan chức Qatar xem xét. Một chi tiết mới cho thấy kế hoạch có thể bao gồm điều khoản cấm Israel tiến hành các cuộc không kích vào Qatar, như đã xảy ra hồi đầu tháng.



Trong khi đó, gia đình của các con tin đang trực tiếp kêu gọi Tổng thống Trump can thiệp để đưa người thân trở về và chấm dứt xung đột tại Gaza.

Theo hãng tin Al-Hadath của Saudi Arabia, đề xuất mới của Mỹ cũng bao gồm việc ân xá cho Hamas nếu tổ chức này rút khỏi Gaza và giao nộp toàn bộ vũ khí. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích từ 100 đến 200 tù nhân Palestine đang thụ án dài hạn.

Kế hoạch còn đề cập tới một sáng kiến quốc tế tái thiết Dải Gaza trong vòng 5 năm, cùng với việc thành lập một lực lượng an ninh Palestine để quản lý khu vực dưới sự giám sát của các nước Arập và cộng đồng quốc tế.



Chỉ vài giờ sau khi các thông tin trên được công bố, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng Truth Social rằng ông đã có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với cộng đồng Trung Đông liên quan đến tình hình Gaza.

Ông Trump nêu rõ: “Các cuộc đàm phán căng thẳng đã diễn ra suốt 4 ngày và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận hoàn chỉnh," đồng thời xác nhận đã thông báo cho Hamas và Israel ở tất cả các cấp độ.



Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump cho biết ông đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza và đưa các con tin về nhà.



Trước đó, ngày 26/9, báo Jerusalem Post đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Truyền thông Israel đưa tin kế hoạch ngừng bắn đang được bàn thảo bao gồm nhiều điều khoản như nhanh chóng thả toàn bộ con tin; thiết lập lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút dần lực lượng Israel khỏi Dải Gaza, chấm dứt sự kiểm soát của Hamas, phi quân sự hóa Gaza và cân nhắc phương án ân xá cho một số lãnh đạo cấp cao Hamas rời khỏi khu vực./.

