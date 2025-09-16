Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tối hậu thư cho Hamas về vấn đề con tin

Theo nguồn tin từ báo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo đối với phong trào Hamas sau khi nhận được báo cáo về việc tổ chức này sử dụng con tin làm lá chắn sống tại thành phố Gaza.

Tổng thống Trump tuyên bố mạnh: "Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo Hamas biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì nếu làm như vậy. Đừng để điều này xảy ra, nếu không, tất cả các đề xuất sẽ bị hủy bỏ. Hãy thả các con tin ngay lập tức."

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh đây là "tội ác tàn bạo đối với con người" và đe dọa sẽ có hành động đáp trả nếu Hamas không tuân thủ các yêu cầu ngừng bắn.

Tuy nhiên, ông Trump chưa nêu cụ thể về các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng./.

