Hamas phản hồi đề xuất ngừng bắn đổi con tin do Mỹ hậu thuẫn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin từ nhóm vũ trang Hamas cho biết phong trào này đã có phản hồi chính thức về đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ hậu thuẫn, trong đó nêu rõ còn nhiều rào cản cần được giải quyết để có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin với Israel.

Nguồn tin từ Hamas cho biết bản đề xuất mà họ nhận được chứa đựng "nhiều cái bẫy và rủi ro cần được tháo gỡ," đồng thời khẳng định nhóm này đang tập trung vào một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh.

Cũng theo Hamas, việc trao trả một số con tin ngay trong ngày đầu tiên của thỏa thuận là điều rất khó khăn, do một số con tin đã thiệt mạng tại những khu vực hiện đang nằm dưới đống đổ nát, nơi mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ phải ngừng bắn để có thể tiếp cận và đưa thi thể ra, hoặc những địa điểm mà con tin được cho là đã bị chôn cất sau khi quân đội Israel tiến vào.

Ngoài ra, Hamas cho biết các cuộc thảo luận hiện tại không đề cập đến việc Israel rút khỏi các hành lang trọng yếu như hành lang Philadelphi, hay việc mở lại cửa khẩu Rafah.

Nhóm vũ trang này yêu cầu có những bảo đảm chắc chắn - từ các quốc gia bảo trợ như Mỹ - nhằm tiến tới chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Đề xuất mới do Mỹ hậu thuẫn đã được chuyển đến Hamas trong những ngày gần đây nhằm thúc đẩy việc trao trả con tin hiện đang bị giam giữ tại Dải Gaza. Sáng kiến này được mô tả là một khuôn khổ toàn diện nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.

Theo kế hoạch đề xuất của Mỹ, Hamas sẽ trao trả toàn bộ 48 con tin, bao gồm cả những người còn sống và thi thể những người đã chết, ngay trong ngày đầu tiên của thỏa thuận.

Đổi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra cam kết cá nhân rằng các hành động thù địch sẽ không tiếp diễn cho đến khi Israel và Hamas đạt được một thỏa thuận.

Đề xuất cũng kêu gọi trả tự do cho từ 2.000-3.000 tù nhân an ninh Palestine. Ngoài ra, Israel sẽ hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào thành phố Gaza, đồng thời tiến hành ngay lập tức các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn, lực lượng Israel sẽ vẫn duy trì sự hiện diện tại một số khu vực nhất định trong Dải Gaza với quy mô hạn chế. Các nguồn thạo tin về tiến trình đàm phán cho rằng Hamas khó có khả năng chấp nhận các điều khoản này.

Trước đó, cũng trong ngày 8/9, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Israel đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Ông Saar nói rằng Israel sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh, trong đó bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ con tin và Hamas hạ vũ khí.

Một quan chức cấp cao thân cận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, phía Israel đã “xem xét rất nghiêm túc” đề xuất của Mỹ, mặc dù cũng thừa nhận khả năng Hamas tiếp tục từ chối là rất cao./.

Tổng thống Mỹ đưa ra cảnh báo cuối cùng với Hamas về thỏa thuận con tin Ông Trump nêu rõ: "Mọi người đều muốn các con tin trở về nhà. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc! Người Israel đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận."