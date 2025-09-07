Israel vẫn kêu gọi phong trào Hamas buông vũ khí và thả toàn bộ con tin

Israel ngày 7/9 tiếp tục kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza buông vũ khí và trả tự do cho các con tin còn bị giam giữ tại dải đất ven Địa Trung Hải.

Ngoài ra, Israel cũng cho rằng những nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy công nhận Nhà nước Palestine là không phù hợp, có thể dẫn đến những phản ứng đơn phương từ Tel Aviv.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Gaza, trong đó có mục tiêu kiểm soát thành phố cùng tên, khiến hàng trăm nghìn người Palestine phải sơ tán tìm nơi trú ẩn an toàn.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc họp với người đồng cấp Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đang ở thăm Jerusalem, Ngoại trưởng Israel, ông Gideon Saar, nhấn mạnh cuộc xung đột tại Dải Gaza có thể chấm dứt ngay lập tức nếu Hamas từ bỏ vũ khí và trả tự do cho các con tin. "Chúng tôi sẵn sàng tiến tới mục tiêu này bằng biện pháp chính trị," ông nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Đan Mạch Rasmussen kêu gọi Israel thay đổi “cách tiếp cận," đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Gaza. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Hamas trả tự do cho các con tin Israel.

Theo một thông báo trước đó của quan chức cấp cao Hamas, Basem Naim, phong trào này sẽ không buông vũ khí mà chỉ sẵn sàng trả tự do cho toàn bộ con tin nếu Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự cũng như rút hết lực lượng khỏi Dải Gaza.

Quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự quanh thành phố Gaza, bất chấp sức ép gia tăng từ cả trong nước và cộng đồng quốc tế. Hôm 6/9, Israel yêu cầu người dân tại Gaza sơ tán để chuẩn bị cho chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, vốn là trung tâm đô thị lớn nhất của vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza vẫn chưa đạt được đột phá do bất đồng quan điểm về các vấn đề chính, cho dù Hamas đã đồng ý với đề xuất hồi tháng trước về lệnh ngừng bắn tạm thời và thả con tin theo từng giai đoạn.

Israel muốn Hamas phải thả toàn bộ con tin cùng lúc, tự giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza, cùng với nhiều điều kiện khác.

Trước căng thẳng chiến sự kéo dài mà chưa có giải pháp, nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, Australia, Canada, Phần Lan… cho biết sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 này ở thành phố New York (Mỹ)./.

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.