Mỹ chuyển cho Hamas bộ nguyên tắc nhằm thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza

Đài truyền hình Kan của Israel ngày 7/9 đưa tin, Mỹ đã chuyển cho phong trào Hồi giáo Hamas bộ nguyên tắc cho một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã chuyển bộ nguyên tắc này cho Israel thông qua ông Gershon Baskin, vốn là nhà đàm phán chủ chốt trong thỏa thuận trao đổi binh sỹ Gilad Shalit hồi năm 2011.

Kênh 12 của Israel xác nhận ông Baskin, người duy trì liên lạc với quan chức cấp cao Hamas - Ghazi Hamad, đã nhận văn kiện từ ông Witkoff. Tuy nhiên, tài liệu này không phải kế hoạch hoàn chỉnh mà là bộ nguyên tắc định hướng cho các cuộc đàm phán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hamas hôm 6/9 nhấn mạnh “sẵn sàng tiếp nhận mọi ý tưởng hay đề xuất” bảo đảm ngừng bắn lâu dài, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn, viện trợ nhân đạo được tiếp cận không điều kiện và tiến hành trao đổi tù binh thực chất thông qua các bên trung gian.

Nhóm này cũng đã cử một phái đoàn tới Cairo, trong khi ông Witkoff thảo luận với quan chức Ai Cập và Qatar.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chỉ xem xét một thỏa thuận toàn diện, trong đó có việc trả tự do cho tất cả 48 con tin đang bị giam giữ ở Gaza./.

