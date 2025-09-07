Thế giới

Trung Đông

Mỹ chuyển cho Hamas bộ nguyên tắc nhằm thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza

Người duy trì liên lạc với quan chức cấp cao Hamas đã nhận văn kiện từ Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, nhưng đây không phải kế hoạch hoàn chỉnh mà là bộ nguyên tắc định hướng cho đàm phán.

Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài truyền hình Kan của Israel ngày 7/9 đưa tin, Mỹ đã chuyển cho phong trào Hồi giáo Hamas bộ nguyên tắc cho một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã chuyển bộ nguyên tắc này cho Israel thông qua ông Gershon Baskin, vốn là nhà đàm phán chủ chốt trong thỏa thuận trao đổi binh sỹ Gilad Shalit hồi năm 2011.

Kênh 12 của Israel xác nhận ông Baskin, người duy trì liên lạc với quan chức cấp cao Hamas - Ghazi Hamad, đã nhận văn kiện từ ông Witkoff. Tuy nhiên, tài liệu này không phải kế hoạch hoàn chỉnh mà là bộ nguyên tắc định hướng cho các cuộc đàm phán.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hamas hôm 6/9 nhấn mạnh “sẵn sàng tiếp nhận mọi ý tưởng hay đề xuất” bảo đảm ngừng bắn lâu dài, bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn, viện trợ nhân đạo được tiếp cận không điều kiện và tiến hành trao đổi tù binh thực chất thông qua các bên trung gian.

Nhóm này cũng đã cử một phái đoàn tới Cairo, trong khi ông Witkoff thảo luận với quan chức Ai Cập và Qatar.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chỉ xem xét một thỏa thuận toàn diện, trong đó có việc trả tự do cho tất cả 48 con tin đang bị giam giữ ở Gaza./.

(Vietnam+)
#Gaza #Ngừng bắn #Israel #Viện trợ Israel Mỹ Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thiệt hại sau động đất tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiếp tục xảy ra động đất mạnh ở Afghanistan

Sau động đất, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra, gây thêm nhiều vụ sạt lở đá, làm tắc nghẽn các tuyến đường gây khó khăn cho việc tiếp cận cứu trợ và khiến người dân không dám trở về nhà.

Hiện trường đổ nát sau khi Israel không kích trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza ngày 16/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết định bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Israel đã bác bỏ đề xuất của Hamas về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Gaza.