Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel tuyên bố kiểm soát 40% thành phố Gaza

Quân đội Israel ném bom một số quận của thành phố Gaza từ cả trên bộ và trên không; xe tăng đã tiến vào từ phía Đông của quận Sheikh Radwan phá hủy nhà cửa và gây hỏa hoạn tại các trại lều.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giới chức Israel ngày 4/9 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 40% thành phố Gaza, nằm ở phía Bắc Dải Gaza, đồng thời để ngỏ khả năng áp đặt chế độ quân sự ở vùng lãnh thổ của người Palestine này.

Phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin cho biết các lực lượng Israel tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas tại một số khu vực như phố Zeitoun và Sheikh Radwan ở thành phố Gaza, đồng thời cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường trong những ngày tới.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ truy đuổi Hamas chỉ kết thúc khi các con tin còn lại của Israel được trả tự do và sự kiểm soát của Hamas chấm dứt.

Quan chức này cũng xác nhận rằng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã tuyên bố nếu không có kế hoạch cụ thể tiếp theo quân đội sẽ phải áp đặt chế độ quân sự ở Gaza.

Các cuộc tấn công của quân đội Israel đã buộc hàng chục nghìn người Palestine phải rời đi.

Người dân cho biết quân đội Israel đã ném bom các quận Zeitoun, Sabra, Tuffah và Shejaia của thành phố Gaza từ cả trên bộ và trên không. Xe tăng đã tiến vào từ phía Đông của quận Sheikh Radwan, nằm ở Tây Bắc thành phố, phá hủy nhà cửa và gây hỏa hoạn tại các trại lều.

Cơ quan y tế Gaza cho biết hỏa lực của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng trong ngày 4/9, chủ yếu ở thành phố Gaza, nơi lực lượng Israel đã tiến qua các vùng ngoại ô và hiện chỉ cách trung tâm thành phố vài km.

Israel không đưa ra bình luận nào về những báo cáo này. Quân đội Israel cho biết họ đang hoạt động ở ngoại ô thành phố để phá dỡ các đường hầm của phiến quân và tìm kiếm vũ khí.

Chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích của quốc tế do cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.

Trong một phát biểu, quan chức khu vực của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo thành phố Gaza, nơi trú ẩn cuối cùng của các gia đình ở phía Bắc Dải Gaza, đang nhanh chóng trở thành nơi trẻ em không thể sống. Bà Tess Ingram, Giám đốc Truyền thông UNICEF tại Văn phòng Khu vực Trung Đông và Bắc Phi nhấn mạnh Gaza đã trở thành “thành phố của nỗi sợ hãi, sự chạy trốn và tang tóc."

Các quan chức y tế ở Gaza cho biết 370 người, trong đó có 131 trẻ em, đã chết vì suy dinh dưỡng và nạn đói do tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, chủ yếu trong những tuần gần đây./.

