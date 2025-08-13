Quân đội Israel phê duyệt chiến dịch tấn công mới tại Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 13/8 thông báo đã phê duyệt “khuôn khổ” cho một chiến dịch tấn công mới tại Dải Gaza, chỉ vài ngày sau khi Nội các an ninh của nước này thông qua kế hoạch chiếm giữ Thành phố Gaza.

Thông báo cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, “đã phê duyệt khuôn khổ chính cho kế hoạch tác chiến của IDF tại Dải Gaza."

Cuộc họp do ông Zamir chủ trì có sự tham dự của đại diện Cơ quan An ninh Nội địa Shin Bet cùng các quan chức quốc phòng cấp cao khác.

Tại đây, kế hoạch cho các bước tiếp theo tại Dải Gaza cũng đã được trình bày và thông qua.

Theo các nguồn tin an ninh, nhiệm vụ chính trong việc lập kế hoạch chiến dịch được giao cho các đơn vị phụ trách quy hoạch, tác chiến và tình báo thuộc Bộ chỉ huy miền Nam.

Các đơn vị này đã xây dựng chiến lược di dời dân cư từ Thành phố Gaza xuống khu vực Al-Mawasi, đồng thời chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh cho khu vực.

Trong cuộc họp gần đây, căng thẳng đã nảy sinh giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Trung tướng Eyal Zamir. Ông Netanyahu tuyên bố rằng việc gia tăng sức ép quân sự lên Hamas là điều kiện tiên quyết để giải cứu con tin.

Trong khi đó, Tướng Zamir bày tỏ lo ngại về sự mệt mỏi của binh sĩ sau gần 2 năm chiến sự liên tục tại Gaza, cũng như giới hạn của giải pháp quân sự trong việc giải cứu con tin.

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc binh lính Israel sẽ tiến vào thành phố lớn nhất của Gaza - nơi hàng nghìn người dân đã đổ về để lánh nạn sau các đợt tấn công trước đó.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel vào Thành phố Gaza đã gia tăng trong những ngày gần đây, với các khu dân cư như Zeitoun và Sabra bị “tấn công dữ dội, nhắm vào nhà dân, có thể bao gồm cả các tòa nhà cao tầng."

Thông tin về việc quân đội phê duyệt kế hoạch tấn công được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hamas thông báo một phái đoàn cấp cao của nhóm này đã đến Cairo (Ai Cập) để tiến hành “các cuộc đàm phán sơ bộ” với quan chức Ai Cập về một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Kế hoạch mở rộng cuộc chiến ở Gaza của chính quyền Netanyahu - sau hơn 22 tháng giao tranh, đã vấp phải làn sóng phản đối từ quốc tế cũng như trong nước.

Các chuyên gia Liên hợp quốc đã cảnh báo về nguy cơ nạn đói lan rộng tại khu vực này trong bối cảnh Israel siết chặt lượng viện trợ nhân đạo được phép đưa vào Gaza./.

