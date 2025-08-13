Thế giới

Xung đột Hamas-Israel: EU, Anh và Nhật Bản kêu gọi khẩn cấp ngăn nạn đói ở Gaza

Liên minh châu Âu, Anh và Nhật Bản kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn nạn đói ở Gaza, yêu cầu mở cửa viện trợ và gỡ bỏ hạn chế của Israel.

Trẻ em Palestine tại Dải Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12/8, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Nhật Bản đã kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn nạn đói ở Dải Gaza.

Theo một tuyên bố chung có chữ ký của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cùng các Ngoại trưởng của 24 quốc gia, "nỗi thống khổ nhân đạo ở Gaza đã lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nạn đói đang diễn ra trước mắt chúng ta. Cần phải hành động khẩn cấp ngay bây giờ để ngăn chặn và đảo ngược nạn đói.”

Các quan chức cấp cao cũng yêu cầu Israel cấp phép cho tất cả các chuyến hàng viện trợ của các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, đồng thời gỡ bỏ lệnh cấm đối với các hoạt động nhân đạo thiết yếu.

Một nhóm chuyên gia do Liên hợp quốc chỉ định đã cảnh báo rằng Gaza đang rơi vào nạn đói, trong khi các tổ chức quốc tế nhiều tháng qua đã lên án những hạn chế do chính quyền Israel áp đặt đối với việc phân phối viện trợ ở Gaza.

Tháng trước, EU đã đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ cho Gaza, nhưng các quan chức cấp cao của khối cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ./.

#Gaza #nạn đói #ngăn chặn nạn đói Palestine
