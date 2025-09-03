Lực lượng Houthi tấn công trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 2/9 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel tại Tel Aviv, Sân bay quốc tế Ben Gurion và một tàu ở phía Bắc Biển Đỏ.

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah, do Houthi điều hành, người phát ngôn Houthi Yahya Sarea tuyên bố "máy bay không người lái Sammad-4 đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel" ở Tel Aviv.

Trong khi đó, các máy bay không người lái khác đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện ở Hadera, Sân bay Ben Gurion và Cảng Ashdod.

Theo ông Sarea, lực lượng Houthi đã phóng 2 máy bay không người lái và 1 tên lửa hành trình vào tàu container MSC Aby ở phía Bắc Biển Đỏ, cáo buộc tàu này duy trì các liên kết thương mại với cảng biển Israel.

Các cuộc tấn công mới diễn ra 1 ngày sau khi Houthi tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa gần tàu chở dầu Scarlet Ray ở phía Bắc Biển Đỏ.

Căng thẳng đã leo thang giữa Israel và Houthi sau khi Israel ngày 28/8 không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen, trong đó có một cuộc họp ban lãnh đạo Houthi.

Theo Houthi, ít nhất 12 quan chức cấp cao của lực lượng này thiệt mạng, trong đó có người đứng đầu chính quyền Houthi Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen./.

Houthi tấn công sân bay của Israel bằng tên lửa siêu vượt âm Lực lượng Houthi khẳng định cuộc tấn công đã khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú ẩn và khiến giao thông hàng không tại sân bay bị đình trệ.