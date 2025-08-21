Quân đội Israel tấn công vào thành phố Gaza

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, ngày 20/8 xác nhận IDF đã bắt đầu những bước đầu tiên trong chiến dịch tấn công vào thành phố Gaza.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời Tướng Defrin cho biết IDF hiện đã kiểm soát vùng ngoại ô thành phố Gaza, đồng thời xác nhận trong tuần này sẽ triệu tập khoảng 60.000 quân dự bị và thêm 20.000 quân dự bị nữa vào cuối tháng nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza.

Theo người phát ngôn IDF, Quân đội Israel sẽ “không chờ đợi” mà đã bắt đầu các hoạt động sơ bộ tại khu vực thành phố Gaza và IDF sẽ tăng cường tấn công vào thành phố này.

Ngay trong tối 20/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã chỉ đạo quân đội "rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas," ám chỉ chiến dịch tấn công đang diễn ra của IDF tại thành phố Gaza.

Theo các quan chức quân sự, kế hoạch tác chiến nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza sẽ được trình lên Thủ tướng Netanyahu trong ngày 21/8.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel cần phản hồi đề xuất ngừng bắn do các nước Arab làm trung gian - một kế hoạch đã được Hamas chấp thuận hôm 18/8.

Cho tới nay, Israel vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất trao trả con tin theo từng giai đoạn - bản đề xuất gần như giống phương án mà ông Witkoff xây dựng hồi tháng Năm.

Thủ tướng Netanyahu cũng chưa triệu tập phiên họp nội các an ninh để thảo luận về kế hoạch này, trong bối cảnh Chính phủ Israel dường như đang ưu tiên kế hoạch kiểm soát Gaza, đồng thời khẳng định chỉ chấm dứt chiến sự khi Hamas trả tự do toàn bộ con tin và chấp nhận các điều kiện đầu hàng của Israel.

Cũng trong ngày 20/8, IDF thông báo cùng ngày đã đẩy lùi âm mưu tấn công một chốt lính ở thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza, do 15 tay súng Hamas tiến hành.

Khoảng 10 tay súng Hamas đã bị bắn hạ, trong khi Israel đang tiến hành truy quét trên không nhằm tìm kiếm những tay súng còn lại.

Lo ngại các cuộc tấn công trên bộ của Israel, hàng nghìn người Palestine đã rời các khu vực phía Đông thành phố Gaza, nơi đang hứng chịu các đợt không kích liên tục của Israel.

Theo ước tính, gần 1.000 gia đình đã rời khu vực phía Đông thành phố Gaza trong vài ngày qua để di chuyển về phía Nam./.

Nhiều tiếng nổ dữ dội vang lên khắp Dải Gaza Một nguồn tin quân sự xác nhận rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Phong trào Hồi giáo Hamas.