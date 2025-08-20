Mỹ thúc đẩy thiết lập thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Các bên trung gian quốc tế đang thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 60 ngày giữa Israel và Hamas, nhưng triển vọng còn bấp bênh khi chính quyền tại Tel Aviv chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Mỹ tiếp tục thảo luận với các bên liên quan về đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari nhấn mạnh thỏa thuận đã được Hamas chấp thuận, trong đó gồm “lộ trình rõ ràng hướng tới ngừng bắn lâu dài."

Theo đề xuất, Hamas sẽ trao trả 28 con tin Israel (10 người còn sống và 18 thi thể) để đổi lấy việc Israel thả 200 tù nhân Palestine cùng nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Đồng thời, Israel sẽ rút quân một phần khỏi Gaza và cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo.

Về phần mình, Israel khẳng định chỉ chấp nhận thỏa thuận toàn diện, theo đó toàn bộ con tin phải được trả tự do. Nước này khẳng định trong tổng số 50 con tin còn ở Gaza chỉ có 20 người sống sót.

Các vòng đàm phán trước đó do đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff thúc đẩy đã tạm dừng vì một số chi tiết chưa thống nhất.

Ai Cập cũng đề xuất tiếp quản kho vũ khí của Hamas và thành lập chính phủ kỹ trị Palestine quản lý Gaza trong giai đoạn tái thiết, nhưng Hamas coi việc giao nộp vũ khí là “lằn ranh đỏ.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác khả năng Chính quyền Palestine (PA) tham gia quản lý Gaza, đồng nghĩa Israel có thể phải trực tiếp điều hành toàn bộ vùng đất này.

Liên quan hoạt động cứu trợ nhân đạo, ngày 19/8, khoảng 370 xe tải cứu trợ đã được Israel đưa qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim vào Gaza, cùng một số xe bồn nhiên liệu, do Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiếp nhận. Cùng ngày, khoảng 180 kiện hàng cứu trợ, tương đương 6-9 xe tải, được Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đức, Bỉ, Italy, Pháp, Hà Lan, Singapore và Indonesia thả dù xuống Gaza.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cảnh báo Gaza cần khoảng 600 xe tải hàng cứu trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của hơn 2 triệu dân.

Trong khi đó, giao tranh vẫn leo thang. Các cuộc pháo kích và không kích của Israel trong ngày 19/8 khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng, xe tăng Israel chiếm một số khu vực ngoại ô Gaza City, buộc hàng nghìn dân phải sơ tán.

Israel đang chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn tại đây, huy động thêm 60.000 quân dự bị và lên kế hoạch sơ tán khoảng 1 triệu dân trước ngày 7/10/2025 - thời điểm đúng 2 năm sau khi Hamas tấn công Israel.

Tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người biểu tình yêu cầu chính phủ đạt thỏa thuận giải cứu con tin. Tuy nhiên, nhiều bộ trưởng cực hữu vẫn phản đối ngừng bắn và kêu gọi tiếp tục chiến dịch cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn.

Xung đột Hamas-Israel nổ ra từ tháng 10/2023 đã khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt cóc. Phía Palestine ghi nhận hơn 62.000 người chết, trong khi phần lớn 2,2 triệu dân Gaza rơi vào cảnh mất nhà cửa và đối mặt với nạn đói./.

