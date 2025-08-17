Xung đột Hamas-Israel: OCHA nêu bật tình cảnh khó khăn của trẻ em ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố báo cáo cho biết gần 13.000 trẻ em ở Gaza đã được đưa vào các trung tâm điều trị trong tháng 7 do suy dinh dưỡng cấp tính, trong bối cảnh khan hiếm lương thực nghiêm trọng tại khu vực này.

Báo cáo của OCHA mô tả một bức tranh đáng lo ngại về điều kiện sống tại Gaza, nơi hệ thống y tế đã kiệt quệ nay phải đối mặt với lượng lớn trẻ em nhập viện vì suy dinh dưỡng.

Riêng trong tháng 7, có tới 2.800 ca suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng ở trẻ em đã được chẩn đoán, chiếm khoảng 22% tổng số ca suy dinh dưỡng trẻ em trong tháng.

OCHA cho biết dù có 106 điểm điều trị ngoại trú trên khắp Gaza, nhưng số ca phải nhập viện đang tăng mạnh. Cụ thể, có 129 trẻ em cần điều trị nội trú vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng kèm biến chứng, gần bằng 60% tổng số ca nhập viện trong 6 tháng đầu năm (215 ca).

Hiện chỉ có 5 cơ sở có thể điều trị những trường hợp phức tạp này, với tổng cộng 43 giường bệnh, phân bố tại thành phố Gaza, Deir al-Balah và Khan Younis.

Cơ quan Y tế do Hamas điều hành cho biết 42 trẻ em và 129 người lớn đã tử vong vì suy dinh dưỡng kể từ ngày 1/7, nhưng các con số này chưa được xác minh độc lập.

Theo báo cáo, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã tiếp nhận 1.012 xe tải chở 13.000 tấn thực phẩm vào Gaza trong tháng 7, nhưng chỉ 10 xe đến được kho dự trữ. Phần còn lại bị “dỡ hàng giữa đường,” nhưng chưa rõ là do cướp có tổ chức hay do người dân bị đói chặn lại.

Trên lý thuyết, lượng lương thực có thể đủ cho 2,1 triệu dân Gaza trong 3 tháng, nhưng trong thực tế, nhiều thực phẩm bị hư hỏng, nhiễm khuẩn hoặc hết hạn do không thể phân phối đúng hạn.

Những nhận xét trên được đưa ra khi Sở Y tế Gaza cho biết có thêm 11 trường hợp tử vong, trong đó có 1 trẻ em, do nạn đói và suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong liên quan đến nạn đói lên 251, trong đó có 108 trẻ em.

Trong khi đó, 42 tổ chức viện trợ đã ký vào tuyên bố cáo buộc Israel ngăn cản các tổ chức quốc tế phân phát viện trợ, khiến hàng triệu USD hàng hóa mắc kẹt tại các kho.

Báo Haaretz của Israel cho biết nhiều xe tải chở viện trợ bị đổ hàng dọc đường vì lực lượng Israel không cho phép buộc chặt hàng hóa, dẫn đến cướp bóc và thất thoát.

COGAT - cơ quan điều phối viện trợ của Bộ Quốc phòng Israel - phủ nhận việc hạn chế viện trợ và cho biết đang "nỗ lực đáng kể" để đảm bảo phân phối.

Việc tiếp cận viện trợ tại Gaza vẫn đầy rủi ro, khi mỗi ngày đều có báo cáo về các vụ thương vong gần khu vực phân phát hàng hóa. Riêng trong ngày 14/8, đã có 6 người thiệt mạng khi đang chờ nhận viện trợ. Theo Liên hợp quốc, hơn 1.300 người đã tử vong khi cố gắng tiếp cận viện trợ kể từ tháng 5.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng phản đối, đồng thời kêu gọi Israel hủy bỏ kế hoạch xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư mới tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng đồng thời coi đây là “một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác cũng đã bày tỏ lập trường tương tự, trong đó cho rằng kế hoạch xây nhà định cư mới của Israel sẽ làm suy yếu triển vọng về một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai./.

