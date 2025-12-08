Đức sẽ không công nhận Nhà nước Palestine trong tương lai gần

Theo RIA Novosti, ngày 7/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ không công nhận Nhà nước Palestine trong tương lai gần.

Phát biểu trước báo giới, ông Merz nêu rõ: “Đây chính là lý do Chính phủ Liên bang Đức, không giống một số quốc gia châu Âu khác, đã không công nhận Nhà nước Palestine một cách vội vàng. Và chúng tôi cũng sẽ không làm điều đó trong tương lai gần.

Bởi Nhà nước này hiện vẫn thiếu tất cả các điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà nước độc lập. Một lần nữa, không ai trong chúng ta biết tiến trình này sẽ kết thúc thế nào.”

Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình Gaza và đạt được mục tiêu giải giáp phong trào Hamas./.

