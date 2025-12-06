Ai Cập kêu gọi sớm triển khai lực lượng giám sát ngừng bắn ở Dải Gaza

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty hối thúc các bên nhanh chóng triển khai lực lượng giám sát ngừng bắn quốc tế tại Dải Gaza theo giai đoạn II của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Abdelatty cho rằng việc sớm triển khai lực lượng này có ý nghĩa quan trọng vì “Israel đang vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày” nên cần có người giám sát.

Trong tuyên bố liên quan về tình hình ở Dải Gaza, Thủ tướng Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani cho biết Doha không coi tình hình hiện nay tại dải đất này là đang có lệnh ngừng bắn.

Theo ông, chỉ có thể coi Gaza có lệnh ngừng bắn khi Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này của người Palestine.

Phát biểu về tiến trình hòa bình Gaza trong phiên thảo luận tại Diễn đàn Doha, Thủ tướng Al Thani nói: “Chúng ta đang ở thời khắc then chốt. Những gì chúng ta thấy hiện nay chỉ là sự tạm dừng, chưa thể coi là ngừng bắn.

Chỉ có thể có lệnh ngừng bắn khi toàn bộ lực lượng Israel rút khỏi Gaza, tình hình ổn định trở lại và người dân có thể ra vào tự do - điều chưa xảy ra ở thời điểm này.”

Sau khi lệnh đình chiến tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10, Israel đã rút quân về “Đường Vàng” mới được vạch ra, chia Dải Gaza thành hai phần Đông và Tây.

Theo kế hoạch, Israel phải mở lại cửa khẩu Rafah nhưng nước này đã cố trì hoãn hơn một tháng với lý do Hamas chưa trao trả nốt thi thể của con tin còn lại.

Đầu tuần này, Israel tuyên bố sẽ cho phép mở lại cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều để cho phép người Palestine rời Gaza. Tuy nhiên, Ai Cập cho rằng người Palestine cũng phải được phép quay trở lại dải đất này.

Hiện tại, các nước trung gian gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ đang “phối hợp thúc đẩy lộ trình cho giai đoạn tiếp theo” ở Gaza./.

