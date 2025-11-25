UNCTAD: Kinh tế Palestine sụp đổ nghiêm trọng, xóa sạch hàng thập kỷ phát triển

Ngày 25/11, Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) đã công bố báo cáo cảnh báo rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel cùng các biện pháp hạn chế kinh tế đã gây ra sự sụp đổ chưa từng có đối với nền kinh tế Palestine, xóa sạch thành quả phát triển trong nhiều thập kỷ và đe dọa trực tiếp đến khả năng tồn tại của Dải Gaza.

Báo cáo của UNCTAD chỉ rõ thiệt hại sâu rộng đối với cơ sở hạ tầng, nền tảng sản xuất và các dịch vụ công cộng đã đảo ngược hàng thập kỷ tiến trình phát triển kinh tế-xã hội tại Gaza- vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine.

GDP bình quân đầu người của Palestine vào cuối năm ngoái đã quay trở lại mức của năm 2003, làm mất đi 22 năm tiến bộ phát triển. Cuộc khủng hoảng kinh tế này được xếp vào Top 10 cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên toàn cầu kể từ năm 1960.

Báo cáo ước tính kinh tế Gaza đã sụt giảm 87% trong giai đoạn 2023-2024, khiến GDP bình quân đầu người chỉ còn 161 USD, nằm trong nhóm thấp nhất thế giới.

UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Dải Gaza sẽ vượt quá 70 tỷ USD và có thể mất vài thập kỷ để khu vực này quay trở lại các mức phúc lợi như trước tháng 10/2023, kể cả theo kịch bản lạc quan nhất với tốc độ tăng trưởng hai chữ số nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ các nguồn viện trợ nước ngoài.

Báo cáo của cơ quan Liên hợp quốc còn chỉ ra rằng Bờ Tây cũng đang phải chịu sự suy thoái kinh tế tồi tệ nhất được ghi nhận kể từ khi UNCTAD bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1972, do bạo lực, mở rộng khu định cư và hạn chế di chuyển đối với người lao động.

Trước thực tế trên, UNCTAD kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp "ngay lập tức và đáng kể" thông qua một "kế hoạch phục hồi toàn diện," kết hợp viện trợ quốc tế phối hợp, khôi phục chuyển giao tài chính và các biện pháp giảm bớt những hạn chế đối với thương mại, đi lại và đầu tư.

Cơ quan này cũng đề xuất áp dụng thu nhập cơ bản khẩn cấp phổ quát cho toàn bộ người dân Gaza, do khu vực này đang đối mặt với "sự nghèo đói đa chiều cùng cực"./.

Ai Cập hoan nghênh nghị quyết LHQ khẳng định quyền tự quyết của người Palestine Ai Cập nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế đối với các quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người Palestine.