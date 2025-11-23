Quân đội Israel tổ chức các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây

Theo hãng thông tấn Wafa của Chính quyền Palestine, quân đội Israel đã bắt giữ 10 người Palestine và tạm giữ hàng chục người khác để thẩm vấn trong nhiều giờ, sau các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây vào rạng sáng 22/11.

Trong số những người bị bắt có thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine Jamal Tirawi và hai con trai của ông.

Lực lượng Israel đã đột kích nhà riêng của ông Tirawi trong trại tị nạn Balata trước khi tiến hành bắt giữ.

Các nguồn tin địa phương nói với hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) rằng quân đội Israel đã xông vào hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp và có tới gần 60 người Palestine đã bị tạm giữ để thẩm vấn tại thành phố Hebron ở miền Nam Bờ Tây.

Quân đội Israel đã gia tăng các cuộc tấn công ở Bờ Tây kể từ khi chiến tranh tại Gaza nổ ra vào tháng 10/2023. Kể từ đó, hơn 1.000 người Palestine đã bị sát hại và gần 11.000 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội và những người định cư Israel bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngoài ra, hơn 20.000 người cũng đã bị bắt giữ.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Palestine đã mô tả hành vi bạo lực của những người định cư Israel bất hợp pháp nhắm vào người Palestine tại Nablus, Ramallah, Bethlehem và Hebron là những “cuộc tấn công khủng bố.”

Bộ này cho biết các cuộc tấn công là một phần của “sự leo thang nguy hiểm và liên tục, trong khuôn khổ một chính sách có hệ thống nhằm khủng bố người dân chúng tôi và tạo ra một môi trường thù địch, qua đó tạo điều kiện cho các kế hoạch thanh lọc sắc tộc và cưỡng bức di dời do chính phủ chiếm đóng (ý nói Israel) dẫn dắt.”

Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập một lực lượng bảo vệ và gìn giữ hòa bình quốc tế để bảo vệ người dân Palestine trên toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế buộc “những kẻ gây ra các tội ác ghê tởm này phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế”./.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo, 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, bao gồm 6 người ở thành phố Gaza thuộc phía Bắc và 5 người ở khu vực Khan Yunis ở phía Nam.